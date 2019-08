A cura della Redazione

Presentate le nuove divise da gara realizzate dalla LEGEA - azienda di Pompei - che i direttori di gara e assistenti dalla Serie A, fino ai campi di periferia, indosseranno nel corso della stagione sportiva 2019/20.

LEGEA, brand storico italiano di abbigliamento sportivo, firmerà i kit gara, lo sportswear di allenamento e di rappresentanza e anche le calzature con una collezione innovativa e dedicata all’A.I.A.

«Per la nostra azienda entrare nel mondo arbitrale e accompagnare con i nostri capi gli arbitri e assistenti del calcio italiano è motivo di orgoglio - ha dichiarato il general manager Luigi Franco Acanfora -. Con questa partnership, abbiamo raggiunto un traguardo storico che ci consente di essere presenti in tutti i campi da gioco, in ogni singola partita dalla Serie A fino alla terza categoria. È una grande occasione per noi. Insieme alle altre politiche di sponsorship effettuate dall’azienda nell’attuale stagione, senza dimenticare quanto ad oggi svolto sin dai primi anni ‘90, consacra definitivamente il nostro marchio sul panorama nazionale e internazionale. Sponsorizzare l’Associazione Italiana Arbitri - conclude Acanfora - rappresenta una sfida che affrontiamo con grande entusiasmo, mettendo in primo luogo a disposizione dei nostri partner le nostre competenze ultratrentennali per il perseguimento degli obiettivi congiunti».

LEGEA ha già attivato una serie di progetti e convenzioni, volti a garantire prodotti di qualità con prezzi accessibili, dalla facile reperibilità sul mercato data la capillare rete distributiva, favorendo l’uniformità dell’abbigliamento della classe arbitrale F.I.G.C. dai protagonisti della Serie A e B, fino agli addetti delle Sezioni Provinciali.

