DOPO PARTITA SAVOIA - MARSALA

Mister Parlato: «La prestazione è stata ottima, siamo stati attivi in fase offensiva ed abbiamo subito un solo attacco. Faccio i complimenti ai calciatori e attendo la partita di Cittanova per continuare questa crescita importante. Il Savoia non è soltanto titolari, ma una squadra e quindi elogio chi parte dalla panchina. Non pensiamo di essere in ritardo in classifica: pensiamo che abbiamo vinto, che dobbiamo migliorare e portare altri punti a casa. Prudente? In campo per scelta tecnica. Assenza Osuji? Ha accusato un problema muscolare, che valuteremo in settimana».

Cerone: «Il portiere avversario ha salvato 6-7 palle gol clamorose: il Savoia ha fatto una prestazione importante e sottolineo le prestazioni di Prudente, Riccio, Giacobbe e chi, in generale, subentra. I 3 punti sono meritatissimi. Mi manca segnare sotto la Curva: non posso far gol sempre di là e poi correre sotto la Curva».

Orlando: «Prediligo la palla in profondità, poi entrano in gioco gamba, tecnica. Abbiamo un calciatore come Cerone che sa dare questo tipo di palloni. Sono in una fase di crescita, tenendo conto che non disputavo una partita da titolare da 9 mesi. Giraud? La piazza è calda e contraccambia quando si suda la maglia e si vince. Posizione in campo? Gli anni migliori della mia carriera li ho vissuti da seconda punta, ma posso anche adattarmi sull’esterno».