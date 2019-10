A cura della Redazione

Il Savoia si imette in cammino dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa con la Cittanovese per 2 a 1.

Al Giraud di Torre Annunziata i bianchi si impongono per 2 a 1 contro il Roccella. Al 41’ del primo tempo va a rete Scalzone, subentrato al 27’ del primo tempo a Romano, colpito in viso in un contrasto di gioco.

Al 40’ del secondo tempo, Scalzone viene sostituito da Giunta e due minuti dopo, al 42’, il Roccella perviene al pareggio con un colpo di testa di Pascuzzi. Ma il Savoia non si dà per vinto ed al 47’ torna in vantaggio con un gol di Cerone.