A cura di Domenico De Vito

Campionato di calcio di serie B 1999-2000, Stadio San Paolo, 9 aprile del 2000: Napoli - Savoia, un derby passato alla storia.

Circa 8 mila tifosi affollano la Curva A del San Paolo, trasferendosi in massa da Torre Annunziata. E ciò nonostante le precarie condizioni di classifica dei bianchi e il netto divario tecnico tra le due squadre.

Il Savoia passa in vantaggio con Renato Greco, proprio sotto il settore dei tifosi savoiardi. Poi il Napoli pareggia con Nicola Mora alla fine del primo tempo, ma la squadra di Torre Annunziata sfiora addirittura l’impresa storica nel finale, quando Kanyengele arriva a tu per tu con l'estremo difensore, ma si lascia ipnotizzare dal portiere Ferdinando Coppola, il migliore in campo per il Napoli.

L’incontro finisce in parità con i bianchi a ringraziare i tifosi sotto la Curva.

(Nella foto, da sinistra: Pellegrini, Porchia, Frezza, Martino, Finucci, Ghirardello. Accosciati: Tasso, Pirri, Ponzo (deceduto), Greco, Briano).

Per vedere gli highlights della partita clicca qui: https://www.dailymotion.com/video/xlsnik