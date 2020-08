A cura di Domenico De Vito

Una stagione da incorniciare per il bomber di Torre Annunziata, che colleziona record su record, lasciandosi alle spalle calciatori che hanno scritto pagine indelebili della storia della Lazio, gente del calibro di Bruno Giordano, Giorgio Chinaglia.

Numeri impressionati per Ciro The King, che entra di diritto nel cuore e nella storia del club della Capitale, idolo indiscusso, non solo in campo, ma di tutto il popolo Laziale che gia' da tempo lo ha incoronato ottavo Re di Roma.

Oggi è arrivata la consacrazione definitiva, per il ragazzino di Torre Annunziata, partito alla volta di Torino con tanti sogni nel cassetto, ed oggi si ritrova sul gradino più alto d'Italia e d'Europa.

Nessuno come lui e Higuain hanno segnato tanti gol in un Campionato italiano (36), nessuno come lui ha segnato tanti gol in Europa quest'anno, conquistando la Scarpa d'Oro e sbarazzandosi della concorrenza di calciatori del calibro di Robert Levandoski e Cristiano Ronaldo. Nessuno gli ha regalato niente durante il suo percorso, si è dovuto sudare tutto e lo ha fatto a suon di goal, perchè per un attaccante fare gol è l'unico modo per dimostrare il proprio valore, soprattutto quando gli dicevano che non era cosa sua. Per il resto c'è ben poco da scrivere, si rischia inevitabilmente di dimenticarsi qualcosa.

Grazie Ciro, oggi essere di Torre Annunziata è ancora piu bello