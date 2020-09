A cura di Domenico De Vito

la ASD Calcio Frattese 1928 comunica che per un solo atleta sulla totalità di dirigenza, staff e calciatori sono stati riscontrati valori alterati in merito alle IgM.

Al fine di preservare la salute dei propri calciatori ed in attesa del tampone naso-faringeo, il giocatore è stato posto in isolamento fiduciario e la società ha deciso - di comune accordo con l'avversaria - di annullare l'amichevole in programma domani contro l'Us Savoia Calcio.