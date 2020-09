A cura di Domenico De Vito

Accadeva 96 anni fa a Torre Annunziata...

Era il 4 settembre del 1924 ed il neo sindaco di Torre Annunziata, Francesco Gallo de' Tommasi, organizzava, presso la Casa Comunale, un ricevimento in onore del Genoa Crichet, in occasione della finale del Campionato d'Italia che la gloriosa squadra genoana si apprestava a disputare (il 7 successivo, al Campo Oncino) contro la nostra Unione Sportiva Savoia.

Nella foto, il biglietto originale stampato dalla Premiata Tipografia di E. Prisco di Torre Annunziata, che per l'occasione, venne consegnato a personalità torresi del calibro di De Nicola, Voiello, Corcione, Gallo, Mazza, Carotenuto, Gugliotta, Fabbrocino, Ilardi e Crispino, oltre all'onnipresente Pelagio Rossi, ex sindaco per tantissimi anni.