A cura di Domenico De Vito

Giuseppe Caso, attaccante nato a Torre Annunziata il 9 dicembre 1998, è stato ceduto dall'Arezzo al Gnoa F.C, a titolo definitivo.

"La S.S. Arezzo - si legge in una nota della società - comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1998 Giuseppe Caso.

La S.S. Arezzo intende fare un grande in bocca al lupo a Giuseppe, augurandogli le migliori fortune personali e professionali che senz’altro merita".