A cura di Domenico De Vito

Torre Annunziata 12 settembre 2012.

Chicco Evani al Giraud di Torre Annunziata, mentre segue il riscaldamento della sua Nazionale Under 20, prima dell'amichevole contro il Portogallo.

Ieri sera ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, bravo Mancini a sceglierlo come secondo, ma si capisce che Evani è parte integrante di questa Italia, non passava di lì per caso.