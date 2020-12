A cura di Domenico De Vito

Giuseppe Caso, attaccante del Genoa nato a Torre Annunziata il 9 dicembre 1998, ha fatto il suo debutto in serie A nella partita giocata stasera a Marassi tra Genoa e Juventus, finita 1 a 3 per i bianconeri.

Il giocatore oplontino è subentrato all'82' del secondo tempo in sostituzione di Rovella per dare maggiore incisività in attacco.

L'attaccante è stato acquistato dal Genoa nel settembre scorso e ceduto dall'Arezzo.