A cura di Domenico De Vito

Torre Annunziata 3 gennaio 1932: Fascio Sportivo Savoia - Reggina

Inizia con una vittoria il nuovo anno dei ragazzi di mister Mario Piselli, che al campo Formisano, battono la Reggina con le reti di Ansaldo Fadda nel primo tempo e di Ernesto Ghisi nella ripresa.

Nella foto originale in alto, del professore Enrico Merli, oltre ad immortalare un'azione di gioco, sullo sfondo è possibile ammirare il cupolone della Chiesa del Carmine che faceva da cornice al campo da gioco

Torre Annunziata 3 gennaio 1965: A.P. Savoia 1908 - Nocerina. Campo sportivo Comunale, Piazzale Kennedy

Inizia subito con un derby, il nuovo anno per i bianchi del duo Spartano - Lopez che scendono in campo con Boesso, Bertossi, Da Dalto, Ernesto Milano ,D'Appolonia, Busiello, Berlasso, Palumbo, Rossi, Padovani e Mazzotti

Sospinti da un grande pubblico, prima Palumbo e poi Padovani nella ripresa, liquidano la pratica Nocerina, mantenendo ben salda la vetta della classifica.

Una squadra fortissima, quella allestita dai fratelli Russo, che a fine stagione conquisterà la promozione in serie C, dopo in testa a testa esaltanta con Paternò, Nocerima e Massiminiana.

Nella foto in basso, tutto il fascino del vecchio prato, gremito all'inverosimile, le immancabili lenzuola anti-portoghesi ed il Vesuvio che fa da cornice ad una foto fantastica