A cura di Domenico De Vito

Claudio Lotito e Ciro Immobile, il bomber di Torre Annunziata, ricevuti in udienza privata da Papa Francesco nel giorno dei 121 anni della Lazio.

“Un gesto di grande attenzione e sensibilità del Santo Padre, che ha voluto formulare alla squadra e a tutta la grande famiglia laziale, gli auguri per il 121º anniversario della sua fondazione - ha dichiarato il presidente della società biancoceleste, in Vaticano con moglie e figlio -. Si chiude così un percorso ideale iniziato con i festeggiamenti del 9 gennaio 2020 a Castel Sant’Angelo. Percorso che oggi ha avuto il suo riconoscimento dal Santo Padre, che ha trovato il tempo e le parole per esprimere personalmente la propria vicinanza alla società, esaudendo così, da tifoso appassionato di calcio, il desiderio di tanti tifosi biancocelesti”.

Gli auguri dei giocatori laziali: "Felici di far parte di una grande storia".