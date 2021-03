A cura di Domenico De Vito

Lituania - Italia, Immobile capitano per la senda volta in Nazionale.

Il bomber della Lazio stasera scenderà in campo con la fascia di capitano nella partita che l'Italia disputerà in Lituania. Siamo certi che Ciro vorrà onorare la fascia con un gol e si impegnerà al massimo per mettere la palla in rete.

Insigne partirà invece dalla panchina, dopo aver disputato due partite consecutive contro l'Irlanda del Nord e la Bulgaria.