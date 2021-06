A cura della Redazione

Ultima partita del girone A. L'Italia affronta il Galles. Attualmente la classifica dice Italia prima a quota 6 punti, 4 per il Galles, 1 per la Svizzera e 0 per la Turchia. Una vittoria o un pari garantisce agli azzurri il primo posto.

ALLE 18 SU SKY SPORT E RAI 1 - I due ultimi match di ogni girone si giocheranno in contemporanea. Italia-Galles è live domenica 20 giugno alle 18 su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now. Contemporaneamente Turchia-Svizzera su Sky Sport 253. Su Sky Sport 251 la Diretta Gol.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA, 4-3-3: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Mancini