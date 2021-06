A cura della Redazione

Il Savoia vince ai calci di rigore la prima Coppa Italia Virtuale, sfidando sul rettangolo verde della PlayStation 4 – FIFA 21 il Genoa.

Nella serata di sabato 26 giugno, presso lo Store G.T.Z Distribution di Mussolente (Vicenza) sono andate in scena le Final Four della eCup 2021. A vincere la competizione, forse un po’ a sorpresa, è stato il Savoia di capitan Mattia Meo che in finale ha avuto la meglio ai rigori sul favoritissimo Genoa (4-1).

Tanto spettacolo, comunque, offerto come sempre dall’eSport a cominciare dalle semifinali. Il Savoia ha sconfitto per due volte il Trastevere (in entrambi i casi con il risultato di 2-1) che, dopo la vittoria nell’eSerieD , sperava in ben altro risultato.

Finalissima estremamente combattuta con le difese protagoniste fino al 120’. Sono stati quindi i calci di rigore a decretare la vincente e, dal dischetto, il Savoia si è rivelato infallibile andando a segno con quattro rigoristi su quattro. Dall’altra parte, invece, troppa imprecisione per il Genoa con l’estremo difensore avversario protagonista nel neutralizzare due penalty.

Il Savoia ha così vendicato, in digitale, il sogno scudetto che aveva visto svanire, proprio contro il Genoa, nelle finali disputata nel 1924.