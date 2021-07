A cura della Redazione

Superba prestazione dell’atleta di Torre Annunziata Valentina Sorrentino, affiliata all’ACSD Stabiae Prana-KI che conquista una prestigiosa medaglia d’argento nella quarta edizione della gara nazionale online “Taekwondo Olympic Dream – Art Tournament 4", organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo FITA, presieduta dal presidente federale Angelo Cito .

Il direttore tecnico dell’acsd Stabiae Prana-Ki , Roberto Longobardi cintura nera III Dan in questo prestigioso torneo porta a casa ben 4 medaglie con i suoi atleti: un oro, un argento e due bronzo arricchendo il sostanzioso medagliere della società sportiva che guida da lungo tempo.

Il maestro Roberto Longobardi ha guidato con successo la sua brava allieva, Valentina Sorrentino, che ha dimostrato di avere tutte le doti necessarie per diventare a stretto giro un’affermata campionessa. Infatti la forte atleta di Torre Annunziata con grande determinazione ha conquistato una meritata medaglia d’argento conseguita attraverso un percorso faticoso e laborioso che le ha permesso di aggiudicarsi prepotentemente questo podio nazionale.

Sono scesi in campo anche i campioni stabiesi Angelo e Domenico Longobardi che hanno conquistato ben tre medaglie. L’atleta Angelo Longobardi, detto il “giaguaro”, ha conquistato nella categoria Cadetti una prestigiosa medaglia d’oro nella specialità “potenza” e una medaglia di bronzo nella specialità “creatività”, mentre il fratello Domenico, denominato sul tatami “la tigre” per la sua impressionante velocità e potenza, ha portato a casa una medaglia di bronzo nella categoria junior nella specialità “creatività”. Il trio guidato dal Maestro Roberto Longobardi continua la sua ascesa ai vertici nazionali.

Il torneo nazionale ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti che hanno rappresentato i team più in vista a livello nazionale, gli atleti si sono sfidati in diverse specialità come il “Freestyle, potenza, creatività, 540° e 720°.