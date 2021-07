A cura della Redazione

La Divina saluta le Olimpiadi con il tempo di 1'55"91 e il penultimo posto nella finale della sua specialità.

Poco importa se, di fatto, nella vasca del Tokyo Acquatics Centre non è mai in corsa per la medaglia: Federica Pellegrini si regala l'ultimo 200 stile libero della sua leggendaria carriera alle Olimpiadi, chiudendo al settimo posto e salutando con onore e tra le lacrime di commozione.

La detentrice del record del mondo, nonché vincitrice dell'argento ad Atene 2004 e dell'oro a Pechino 2008, riesce persino ad anticipare Madison Wilson al termine di una finale, la quinta ai Giochi per lei, che la vede subito fuori dalla lotta per il podio.

"E' l'ultima mia gara internazionale" ha dichiarato la Pellegrini al termine della finale dei 200 stile libero.

E ora sarà passerella con i suoi Aqua Centurions per ricevere gli applausi che merita per una carriera che parla di quattordici ori tra mondiali ed europei. I 130 titoli italiani sono quasi un dettaglio.

L'appuntamento è per la Regular Season di International Swimming League, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel 2021, che si svolgerà a Napoli nella rinnovata location della Piscina Scandone, dal 26 Agosto al 30 Settembre 2021.

Quattro i week end di gare nella quale sarà presente Federica Pellegrini: 26-27 agosto (match inaugurale ISL) 4-5 settembre, 11-12 settembre, 25-26 settembre.

Dopo solo 4 giornate di gare a Tokyo sono confermate a Napoli già 46 medaglie olimpiche.

Tutte le gare si svolgeranno il giovedì ed il venerdì dalle 20 alle 22 ed il sabato e la domenica dalle 18 alle 20 e si potrà scegliere tra biglietti validi per i singoli eventi oppure per miniabbonamenti da due giornate gare con la possibilità di acquistare anche abbonamenti per tutte le gare di ISL.

I 500 tagliandi per ogni giornata gara, nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore, saranno in vendita esclusivamente “on line” ed i posti saranno distanziati secondo quanto deciso dalle regole Covid ad oggi in essere.

I prezzi, interessantissimi per un simile “parterre de roi” del nuoto mondiale andranno dai 10 euro fino a 40 euro per le posizioni più esclusive così da far vivere a tutti gli appassionati uno spettacolo unico ed irripetibile con importanti ed accattivanti promozioni valide per le prime due settimane di vendita.

