A cura di Antonio Papa

Ancora Irma Testa protagonista, questa volta non sul ring a tirare pugni o in una scena di un film.

L'atleta di Torre Annunziata medaglia di bronzo a Tokyo 2021 racconterà la sua storia di donna e atleta che si è messa sempre in discussione, ma consapevole della sua forza, impegnata in uno sport, il pugilato, in cui mai nessuna donna italiana era riuscita prima di lei a raggiungere il prestigioso traguardo di vincere una medaglia in una Olimpiade.

La caparbietà, la passione, l'amore per lo sport e di tutto il contesto di cui si nutre, che non hanno fatto altro che renderla più forte e motivata, la voglia di rivincita, tutto questo sarà raccontato dalla nostra Irma nella due giorni al Gala Palace nelle serate di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021, per la 33^ edizione del Galà della Castagna d'Oro in programma a Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo.

Tra i premiati, oltre a Irma Testa, ci sarà Ambra Sabatini, la medaglia d'Oro e primatista del mondo alle Paraolimpiadi di Tokyo con la storica tripletta azzurra nei 100 metri piani, e l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, squadra eliminata alle Olimpiadi di Tokio ma vittoriosa in Serbia pochi giorni fa, portando in Italia il titolo di Campione d'Europa.

Sarà sicuramente un'occasione in cui i protagonisti faranno rivivere a tutti i presenti le grandi emozioni che hanno saputo regalato agli italiani in questa annata ricca di successi sportivi e di storie di vite difficili ma anche straordinarie.