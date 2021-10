A cura della Redazione

“Amici di Ponente” è la manifestazione che si svolgerà domenica 17 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nelle acque antistanti il porto di Torre del Greco. Si tratta di una gara sportiva a scopo promozionale di pesca al tonno in modalità “catch and release” (cattura e rilascia) alla quale parteciperanno circa 20 imbarcazioni per un massimo di 3 persone a bordo di ciascuna.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente di Asl Lenza Stabiese, Ciro Afeltra, in collaborazione con il presidente del Circolo nautico “Il Faro” di Torre Annunziata, Luca Di Capua.

La premiazione dei vincitori avverrà presso “Il Faro” nella stessa giornata di domenica, al termine della gara.