A cura di Antonio Papa

Giornata di grande festa a casa Baldassi e nella palestra della Boxe Vesuviana dei maestri Zurlo per il compleanno di Michele Baldassi, il campioncino di Torre Annunziata che percorre le orme dei grandi pugili torresi, con una carriera pugilistica già ricca di vittorie e soddisfazioni, anche a livello internazionale.

Oggi Michele ha compiuto 19 anni e tutta la pugilistica, sotto l’attenta visione del Gran Maestro Lucio Zurlo, del figlio Biagio e gli atleti presenti, durante la pausa negli allenamenti hanno voluto festeggiare il giovane campioncino che quest’anno era diventato campione d’Italia under 22 a Cascia, in Umbria, dopo che tra marzo e aprile aveva vinto la medaglia d’Oro nel prestigioso torneo di Bulgaria e la medaglia di Bronzo ai Mondiali in Polonia.

Piccoli campioni crescono, e Michele Baldassi sicuramente avrò modo e occasione di darci ancora tante soddisfazioni. Auguri!