A cura della Redazione

Riprendono i campionati federali dopo la sospensione forzata causa Covid e sono subito grandi soddisfazioni per il Basketorre: due vittorie di fila per il gruppo under 16 che comincia nel migliore dei modi il 2022.

Lo scorso giovedì i ragazzi di coach Passeggia hanno espugnato il campo del Napoli basket al termine di un match in bilico fino alla sirena finale. Gli oplontini cominciano contratti e subiscono un parziale negativo, ma una provvidenziale strigliata del coach sveglia la squadra che recupera lo svantaggio e nel terzo quarto piazza un break che sembra decidere la partita. La voglia di non arrendersi dei padroni di casa riporta la partita in equilibrio e il finale è al cardiopalmo, ma i torresi, bravi e fortunati, riescono a portare i due punti a casa seppur in una serata non brillantissima.

Il secondo successo consecutivo si poi è materializzato domenica scorsa quando i biancoblu hanno superato tra le mura amiche l’Athletic System San Giorgio. Primo quarto che scorre via in equilibrio ma già a partire dalla seconda frazione il divario tra le due squadre va progressivamente ed inesorabilmente aumentando fino al + 30 finale.

Ottima la prova del gruppo nel quale si segnalano le prestazioni di Mautone (top scorer), Scognamiglio e Malacario nonché i primi punti in campionato per Sammarco e Ciotola.

“Senz’altro la partita di domenica è stata un netto passo in avanti rispetto a quella di Napoli – è il commento dell’assistant coach Costantino –. Stiamo pian piano rientrando nel ritmo campionato e le due vittorie non possono che portare ulteriore entusiasmo a un gruppo che sta lavorando con grande impegno”.

Tre vittorie su quattro partite giocate, questo il bilancio del primo scorcio di torneo dell’Under 16 che mercoledì prossimo può ulteriormente migliorare il proprio record sul campo del fanalino di coda Saviano.

Finalmente ai nastri di partenza il campionato under 14: i ragazzi di Iolanda Tessitore e Davide Vecchione sono attesi sabato a Napoli dalla Partenope, una prima giornata che offre subito un impegno ad alto coefficiente di difficoltà ma che i rampanti oplontini possono senz’altro affrontare senza timori.

Prosegue, con entusiasmo e numeri in crescita, l’attività dei gruppi minibasket, ancora tutta concentrata presso la palestra del Marconi, causa temporanea chiusura della scuola Alfieri e della relativa palestra. “Indubbiamente siamo sfortunati – è il commento della responsabile Tessitore – abbiamo aspettato a lungo che la palestra dell’Alfieri ci venisse concessa e, appena ciò è avvenuto, tutta la scuola è stata chiusa per accertamenti sulla stabilità”.