A cura di Domenico De Vito

Ciro Immobile festeggia nel migliore dei modi le 200 presenze con la maglia della Lazio, infatti il bomber di Torre Annunziata, con la rete messa a segno a Cagliari, aggancia Silvio Piola a quota 143 reti.

Numeri importanti per Ciro che ha fatto meglio di mostri sacri come Shevchenko che realizzò 123 reti nelle prime 200 partite in serie A con il Milan e di Trezeguet che con la maglia della Juve si fermo' a quota 119.

Non fa nemmeno piu' notizia che per il quarto anno consecutivo gira sopra i 20 gol a stagione