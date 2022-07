A cura di Giuseppe Chervino

La sua passione per il tennis da tavolo è profonda come la nostra amicizia ultratrentennale. Gianpaolo Esposito non è mai stato un collega giornalista dal contatto cordialmente e semplicemente professionale, ma molto di più. Ritrovarlo con al collo la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Tennistavolo per veterani, ha rappresentato un’emozione autentica.

«Un’affermazione inaspettata alla vigilia del Torneo – commenta Gianpaolo – che si è concretizzata gradualmente nel corso della manifestazione. Essere a Rimini per partecipare ad un evento continentale, la possibilità di incontrare amici e atleti provenienti da tante nazioni, erano già quelle emozioni intense ed assolute».

Gianpaolo Esposito è presidente e capitano del “Circolo Internazionale”, società di Castellammare di Stabia che milita nel campionato di serie C di Tennistavolo. Ha conquistato l’oro agli Europei di Rimini nella categoria “Over 60” in coppia con il ceco Karel Kepl battendo in finale 3-0 un duo composto da un francese e un estone.

«Per questa incredibile affermazione – conclude Gianpaolo Esposito - voglio ringraziare in particolare Giuseppe Sacchetti, della società San Nicola la Strada, che in panchina, da allenatore, ci ha fornito suggerimenti fondamentali per il successo finale».

Nella foto sul gradino più alto del podio di Rimini, da sinistra Karel Kepl e Gianpaolo Esposito