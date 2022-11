A cura della Redazione

«Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del Savoia Calcio 1908, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti del calcio e a quei ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata e del Sud Italia in generale». Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia annuncia l’avvio del progetto “Casa Reale Holding SpA”, che partirà ufficialmente mercoledì 9 novembre da Torre Annunziata.

L'annuncio dell'erede della famiglia reale arriva a due giorni dalla conferenza stampa che Sua Altezza terrà nella città oplontina il prossimo mercoledì 9 novembre.

Il nuovo corso del calcio a Torre Annunziata, dunque, partirà dall'impegno di un gruppo di imprenditori guidato da Nazario Matachione insieme a Marco Limoncelli, esponente di varie realtà imprenditoriali nel mondo finanziario, con l'ausilio dell'avvocato penalista Elio D'Aquino, l'avvocato civilista Carmine Romano, responsabile tecnico-legale della società, che si avvrrà dei suoi consulenti sportivi Eduardo Chiacchio e Vincenzo Fogliamanzillo. Vi sono poi Marcello Pica, manager di recente entrato nel CdA del Gruppo armatoriale Grimaldi, che assumerà l'incarico di presidente della holding, e i professionisti Vincenzo Sica e Giuseppe Criscitelli, esperti contabili.

«Tra le priorità ci sarà il supporto al comitato promotore per l'acquisizione del titolo del Savoia Calcio 1908, compagine calcistica fondata dai titolari dei molini e dei pastifici di Torre Annunziata e dedicata ai reali della Casa Reale di Savoia - commenta Emanuele Filiberto -. Ma il progetto avrà più interessi imprenditoriali, con una Società per Azioni che ricorrerà al mercato dei capitali, mediante anche degli investitori istituzionali. Non solo Savoia Calcio, dunque, ma vera e propria compagine societaria e vari interessi, che saranno presentati subito dopo la firma dell'atto notarile. Ed un obiettivo su tutti, creare il più grande vivaio di calciatori del Sud Italia, con una Academy e borse di studio per i talenti».

Mercoledì mattina, alle ore 11:00, presso la Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata, verranno resi noti i dettagli di questa iniziativa.

«Abbiamo scelto un luogo simbolico - spiega Matachione - perché è lì che nasce la città, ma è anche il cuore del quartiere con la maggiore incidenza della camorra e il rione nel quale c'è più voglia di ripartire. E non solo con il calcio».

Alla conferenza stampa parteciperanno Emanuele Filiberto di Savoia, Marco Limoncelli, lo stesso Matachione, gli avvocati D'Aquino e Romano, Marcello Pica, presidente della Casa Reale Holding SpA e l’imprenditore Roberto Passariello.