A cura della Redazione

Torna il campionato di Eccellenza, che riparte dopo la sosta natalizia dalla terza giornata di ritorno.

Il Savoia sarà impegnato contro il Montecalcio Club sabato 7 gennaio alle ore 14.30. La gara si disputerà allo stadio "Papa" di Cardito (impianto casalingo dei bianchi per questo turno, considerato che il "Bellucci" di Pompei è "occupato" proprio dalla formazione locale).

Lo stesso ospiterà anche il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma l'11 gennaio, alle 20.30, contro l'Acerrana. All'andata i torresi persero 2-1.

"Sono due eventi che segnano una tappa di cruciale importanza nel cammino che stiamo insieme percorrendo - ha detto il presidente Emanuele Filiberto -. Per tale ragione chiedo a voi tutti che avete come me a cuore le sorti della squadra di essere presenti. È questo il momento di dimostrare in massa il vostro amore e la vostra vicinanza al Savoia. Dobbiamo riempire gli stadi con i nostri colori, con la nostra voce e la nostra passione. Noi come società stiamo dando il massimo ma adesso tocca a voi, è il momento della presenza e del sostegno. Vi esorto a dare il vostro contributo in presenza. Quando sono arrivato a Torre Annunziata incrociando i vostri sguardi e stringendo le vostre mani ho sentito tutto il calore ed è quel calore che mi ha spinto ad andare avanti, ed è quel calore che mi aspetto di sentire ancora. Io ho fiducia in voi e nella vostra passione, sono certo che vedrò lo stadio pieno e fervente, lo dobbiamo alla nostra squadra, al suo futuro e a noi stess".