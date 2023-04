A cura della Redazione

Ultima di campionato per le formazioni di Eccellenza. Il Savoia sarà impegnato in trasferta contro il Saviano, penultimo in classifica e ad un passo dalla retrocessione diretta in Promozione.

I biancoscudati, invece, devono vincere per conquistare la matematica salvezza ed evitare così i play-out.

La gara si giocherà sabato 15 aprile, alle ore 16, allo stadio "Pierro" di Saviano. Costo del biglietto 5 euro.