Savoia salvo! I biancosudati conquistano la permanenza in Eccellenza grazie al successo in trasferta, nell'ultima di campionato contro il Saviano per 2-1 ed evitano così i play-out nel girone A.

Padroni di casa che passano in vantaggio con Casillo al 34'. Nella ripresa, la rimonta della formazione di Torre Annunziata allenata da Antonio Barbera: prima Carnicelli pareggia (60'), poi Vivolo (74') raddoppia. Sull'1-1, i torresi sbagliano anche un rigore con Guarro.

Retrocedono in Promozione Massa Lubrense e Saviano, appaiate a 26 punti.

Il Savoia chiude all'11esimo posto con 41 punti. Ai play-out Real Forio, Pomigliano, Villa Literno e Montecalcio.