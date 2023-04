A cura della Redazione

Countdown agli sgoccioli in vista della gara di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan. Gli azzurri tornano in un “Maradona” che è finalmente pronto a ribollire nuovamente di passione dopo la pace siglata tra Aurelio De Laurentiis e i gruppi organizzati di entrambe le Curve.

Luciano Spalletti ritrova Osimhen, ma dovrà fare a meno degli squalificati Anguissa e Min-Jae, il primo espulso e il secondo, che era in diffida, ammonito per proteste durante il match di andata a San Siro. Ballottaggio su chi andrà a completare il tridente insieme all’attaccante nigeriano e Kvaratskhelia. Stefano Pioli, dopo il massiccio turnover della partita di campionato con il Bologna, terminata con un pareggio, è pronto a confermare lo stesso undici della prima sfida, con Krunic dal 1’ e Giroud terminale offensivo.

Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del Maradona tra Napoli e Milan dopo l'1-0 per i rossoneri a San Siro. Il polacco a dicembre ha arbitrato l'emozionante finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. La migliore scelta possibile quindi per la Uefa per una gara che si preannuncia tesa ed equilibrata fin dal primo minuto. Gli assistenti saranno Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Nyberg, mentre al Var la coppia polacca composta da Kwiatkowski e Frankowski. Marciniak ha già arbitrato il Milan quest'anno nella vittoria per 4-0 contro la Dinamo Zagabria.

Di seguito le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Martedì 18 aprile ore 21. Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 251). Diretta streaming su Sportmediaset, Mediaset Infinity e Skygo