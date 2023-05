A cura della Redazione

Un’altra squadra del centro-sud nel Campionato di serie A. E’ il Frosinone allenato dal campione del mondo Fabio Grosso, che con tre giornate di anticipo ha centrato per la terza volta la promozione nella massima serie.

Uno dei protagonisti di questo successo, con otto gol realizzati e una infinita serie di magie, Giuseppe Caso, un altro figlio illustre di Torre Annunziata. Nella partita di ieri con la Reggina, terminata 3 a 1 a favore dei ciociari, a segno oltre a Caso anche un altro napoletano, Roberto Insigne, fratello del più celebre calciatore Lorenzo.

Giuseppe Caso nasce a Torre Annunziata il 9 dicembre 1998. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il 19 agosto 2018 viene ceduto a titolo temporaneo al Cuneo, con cui inizia la carriera professionistica. Il 12 luglio 2019 viene tesserato dall'Arezzo e un anno dopo, il 14 settembre 2020, viene acquistato a titolo definitivo dal Genoa. Il 13 dicembre, a 22 anni, esordisce in Serie A, in occasione dell'incontro perso per 1-3 contro la Juventus. L’anno dopo passa al Cosenza e il 16 luglio 2022 si trasferisce a Frosinone con cui firma un contratto triennale.

Oltre a Caso, un’altra presenza autorevole nella squadra del Frosinone: lo sponsor tecnico Zeus, azienda di Torre Annunziata di Salvatore Cirillo.