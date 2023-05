A cura della Redazione

C'è già la "coda" per acquistare i biglietti della partita Udinese-Napoli di giovedì 4 maggio (h 20.45), che verrà trasmessa alla stadio "Maradona" per la probabile festa Scudetto.

I tagliandi, dal costo di 5 euro, sono disponibili su ticketone. L'evento è denominato "Udinese-Napoli live streaming", e consentirà ai tifosi di assistere al match che sarà proiettato sui maxischermi che per l'occasione verranno allestiti nell'impianto sportivo di Fuorigrotta. In tutto saranno nove, otto predisposti per l'occasione e che vanno ad aggiungersi a quello già esistente.

Fino alle 18 di oggi, martedì 2 maggio, il biglietto può essere acquistato dagli abbonati alla SSC Napoli (prelazione), poi la vendita sarà libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.