Anche per la stagione 2023-2024 il Savoia viene inserito nel girone A del campionato di Eccellenza campano.

Diciotto le squadre, tutte della provincia di Napoli e Caserta. Tra queste ultime, il Real Agro Aversa, formazione casertana di proprietà della Casa Reale Holding SpA, che controlla anche il club di Torre Annunziata.

Una decisione, quella assunta dalla LND Campania, che non ha mancato di suscitare critiche in virtù di un possibile "conflitto di interessi".

La dirigenza della Casa Reale Holding del Principe Emanuele Filiberto, in un comunicato respinge gli attacchi ricevuti, avendo già manifestato alla Lega Dilettanti la disponibilità a far sì che le due compagini fossero ricomprese in gironi differenti, ma i vertici calcistici regionali hanno deciso diversamente. "Si tratta di una decisione che prescinde dalla nostra volontà", fa sapere la Casa Reale Holding.

Precisiamo che non vi è alcuna prescrizione al riguardo imposta dal regolamento, quindi Savoia e Real Agro Aversa possono tranquillamente far parte dello stesso raggruppamento. Le squadre - dichiara la Casa Reale Holding - giocheranno in ogni caso per vincere, anche quando ci sarà questa sorta di "derby".

Questa la composizione del girone A:

SAVOIA 1908

ALBANOVA CALCIO

A.C. AFRAGOLESE

CASORIA CALCIO 2023

CASTEL VOLTURNO CALCIO 22

ERCOLANESE 1924

F.C. POMPEI

MARIGLIANESE CALCIO

MONTECALCIO

NAPOLI UNITED

NOLA 1925 ASD

POMIGLIANO

PUTEOLANA 1902

REAL ACERRANA 1926

REAL AVERSA 1925

REAL FORIO 2014

RIONE TERRA

UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI.

Oggi intanto è iniziato il ritiro pre campionato degli oplontini guidati in panchina da Alfonso Pepe. La squadra ha svolto stamattina la prima seduta d'allenamento al "Papa" di Cardito. Sono 22 i convocato, tra cui gli ultimi arrivati Iadelisi, Di Palma e Nappi.