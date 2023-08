Con il comunicato che pubblichiamo di seguito, a firma di Emanuele Filiberto di Savoia e Nazario Matachione, viene ufficializzato il nuovo incarico di responsabile della Comunicazione al prof. Vincenzo Pinto, autentica memoria storica del Savoia.

Nell’arco della carriera ha attraversato uno spazio temporale di oltre cinquant’anni nel pianeta “Savoia”, raccontandone imprese, cadute, vittorie, sconfitte, emozioni, storia.

Vincenzo Pinto fa parte di quella generazione di giornalisti torresi i cui nomi sono rimasti scolpiti come roccia nell'immaginario collettivo della nostra città.

La disamina lucida, precisa, impeccabile è stata una sua prerogativa fin dagli inizi, con articoli dalle pagine della “La Voce della Provincia” fino alla "La Gazzetta dello Sport", con scritti che rimarcano l’assoluta correttezza e trasparenza nell’attività di informazione, che caratterizzano lo stile e la professionalità del personaggio.

Il comunicato dell’A.C. Savoia 1908

“Il Savoia 1908 è lieto di comunicare di aver affidato l'incarico di responsabile della Comunicazione al prof. Vincenzo Pinto.

Laurea in materie letterarie, figura nota nel panorama dell'informazione regionale e nazionale, ha maturato lunga esperienza al servizio di prestigiose testate come Il Mattino e la Gazzetta dello Sport. Vincenzo Pinto è stato scelto per dare nuovo impulso e una veste più completa al delicato settore della Comunicazione societaria.

Al neo arrivato nella grande famiglia del Savoia, gli auguri di buon lavoro”.