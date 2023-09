A cura della Redazione

Seconda gornata del campionato di Eccellenza campano (girone A). Dopo l'ottimo esordio contro il Real Avresa, il Savoia di mister Alfonso Pepe si prepara ad affrontare l'Acerrana.

Match in trasferta per la formazione di Torre Annunziata, che sarà impegnata domenica 17 settembre, ore 15.30, al centri sportivo "Arcoleo" di Acerra. Tra i biancoscudati, certe le assenze di Passaro e Baietti, entrambi squalificati, più che probabili anche le defezioni di Masi e Imbimbo, alle prese con infortuni.

Il costo del biglietto, per i supporters oplontini, è di 6,50 euro. Sono disponibili, per loro, in prevendita 250 biglietti presso il punto Go2 Caravelli Cart di via Caravelli a Torre Annunziata. Sarà possibile acquistare i tagliandi, se ancora disponibili, anche al botteghino dell’Arcoleo prima dell’incontro.

Le due compagini si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia, con gli acerrani che si sono imposti con il punteggio di 2-0.