A cura della Redazione

Dopo le dichiarazioni del mister del Savoia Alfonso Pepe sule prospettive future della squadra, e la risposta indispettita della società (leggi l’articolo), arrivano puntuali le dimissione del tecnico attraverso un messaggio pubblicato su Campania Sport e che noi riportiamo testualmente:

Il messaggio dell'allenatore Alfonso Pepe

“In seguito al comunicato della società rispetto alle mie dichiarazioni post gara - scrive Pepe -, mi preme sottolineare che le mie parole non sono stato frutto di insofferenza, bensì di “chiarezza” nei confronti di una tifoseria e di una piazza che merita rispetto per il peso del blasone che porta.

A mio avviso gli obiettivi del club riguardo questa stagione, sarebbero dovuti essere palesati in maniera più sincera, informando la piazza che questo sarebbe stato un anno di transizione in cui l’obiettivo unico della squadra sarebbe stato salvare la categoria.

In questa maniera si sarebbe tutelato un gruppo di giovanissimi calciatori che con sacrificio stanno dando il loro meglio per onorare la maglia che indossano.

Una tifoseria come quella di Torre Annunziata che ha fame di vittorie, se non bene informata, ripone delle legittime aspettative affinché la squadra possa poter ambire ai successi che la piazza merita.

Tutto ciò ha determinato i fischi e la delusione dei presenti alla gara.

Pertanto con onestà non ritengo giusto che questo gruppo sano, fatto di giovani alle prime esperienze, rappresenti il caprio espiatorio di una situazione della quale non è responsabile, e che sarebbe potuta essere evitata solamente con una comunicazione più adeguata.

La gente di Torre Annunziata è intelligente, ha esperienza calcistica, e se adeguatamente informata avrebbe compreso il tipo di stagione da dover affrontare.

In virtù di quanto detto, è palese la mia discordanza riguardo le idee del club, pertanto con rispetto e con gratitudine per aver avuto l’onore di allenare in un club così prestigioso, con rammarico mi dimetto dal mio incarico”.

Una situazione, a sole quattro giornate di campionato, che non gioca a favore della tranquillità squadra e che getta un cono d’ombra sulla stagione calcistica del Savoia.

Il comunicato dell'A.C. Savoia 1908

Intanto la società diffonde un comunicato, nel quale “preso atto delle dimissioni annunciate e comunicate dal mister Alfonso Pepe, pur non condividendo appieno tutte le motivazioni addotte dal tecnico, accetta le sue decisioni e lo ringrazia, unitamente al suo vice, per il lavoro svolto”.

Poi augurandogli un sereno e prospero prosieguo di carriera, si riserva di comunicare in tempi brevi il nome del nuovo allenatore.