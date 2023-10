A cura della Redazione

Trascinata da Manila Esposito, ginnasta 16enne nata a Boscotrecase, vissuta a Torre Annunziata e poi trasferitasi a Civitavecchia (gareggia proprio per la Ginnastica Civitavecchia), la squadra femminile italiana di Ginnastica Artistica chiude al quinto posto i Mondiali disputatisi ad Anversa, in Belgio, e stacca il pass per la Olimpiadi di Parigi 2024.

La Nazionale azzurra (oltre alla Esposito, le compagne Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Arianna Belardelli e Veronica Mandriota) ha totalizzato il punteggio di 162.230, dietro Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Brasilem, precedendo Olanda, Francia e Giappone.

L’Italdonne, guidata dagli allenatori Enrico Casella, Monica Bergamelli e Marco Campodonico, centra anche l’ammissione alla final eight a squadre.

Manila Esposito è stata senza dubbio la migliore delle azzurre nelle varie specialità, in particolare la trave.