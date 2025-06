A cura di AdnKronos

Jannik Sinner è stato eliminato dal tabellone di doppio di Halle. Il tennista azzurro ha perso oggi, lunedì 16 giugno, in coppia con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell'Atp 500. I due azzurri si sono arresi allo statunitense Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov, che si sono imposti in tre set con il punteggio di 2-6, 7-5, 10-3 in un'ora e 25 di gioco. Per Sinner si tratta quindi della seconda sconfitta complessiva consecutiva, anche se questa è arrivata nel doppio, dopo la finale persa al Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz.

Dopo un primo set vinto agevolmente con il punteggio di 6-2, in cui Sinner è riuscito a trascinare il compagno di giornata, i due azzurri sono andati in difficoltà nel secondo parziale. Khachanov e Michelsen hanno recuperato un break di vantaggio, che Sinner-Sonego si erano conquistati in apertura, e hanno ribaltato il set vincendo 7-5, per poi confermarsi nel super tie break con un netto 10-3.

Sinner e Sonego sono tornati a giocare insieme dopo la Coppa Davis conquistata nel 2023 e il Masters 1000 di Montecarlo, l'ultima volta che sono scesi in campo insieme nel doppio, quando nel 2024 furono eliminati ai sedicesimi di finale.