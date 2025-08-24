A cura di AdnKronos

Torna in campo l'Italvolley. Oggi, domenica 24 agosto, l'Italia affronta Cuba nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo in Thailandia. Dopo il 3-0 rifilato alla Slovacchia, le azzurre scenderanno in campo a Phuket per il secondo appuntamento della rassegna iridata. Le campionesse olimpiche guidate dal ct Julio Velasco saranno ancora favorite contro le avversarie caraibiche, già sconfitte dal Belgio.

Danesi e compagne hanno all'attivo una striscia di 30 successi consecutivi e puntano a una vittoria che garantirebbe la qualificazione agli ottavi. Per poi sfidare il Belgio in una partita valida per il primo posto del girone.

La partita di oggi tra Italia e Cuba inizierà alle 12 e sarà trasmessa in diretta televisiva, in chiaro, su Rai 2 . Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com.