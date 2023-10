A cura della Redazione

Sesta giornata del campionato di eccellenza. Dopo la vittoria in rimonta contro la Mariglianese, il Savoia affronta in trasferta il Nola. La gara si giocherà domenica 15 ottobre alle ore 15.30 allo stadio Sporting Club di Nola.

Il costo del ticket è di 10 euro inclusi i costi di prevendita per i locali e gli ospiti. I tifosi di Torre Annunziata potranno acquistare il ticket presso la Tabaccheria di Teresa Di Donna a Torre Annunziata (via IV Novembre, 56) e al botteghino dello stadio “Sporting Club”. La società di casa invita in ogni caso i supoorters a giungere a Nola già muniti di biglietto.

Ingresso gratuito per donne e bambini under 12.