Ancora un trionfo per i ragazzi del Karate del team Contino al grande evento

"Sud Italia Colored” targato FIJLKAM e organizzato dalla Bracciante Promotion nel grande palazzetto "Palasele" di Eboli. Struttura d'eccellenza per grandi eventi come concerti e sport.

I ragazzi della AKV si sono distinti nella disciplina del Kumitè (combattimenti) conquistando tantissime medaglie e podi, regalando soddisfazioni per il grande lavoro svolto in questi anni dal Maestro Alfredo Contino, tecnico federale (Fijlkam) e il suo staff di allenatori e coach, che con grande passione accompagnano gli atleti nei palazzetti di tutta italia per le gare Nazionali.

“Il Karate-do - spiega il Maestro Contino - non è solo la ricerca di una medaglia, ma la costruzione del se, in vari ambiti, come la disciplina, il rispetto per il prossimo, la difesa personale, l'autostima, e la pratica continua, anche dopo la fase agonistica, ponendo l'accendo sulla filosofia e sullo studio del Karate Tradizionale di Okinawa.

I nostri ragazzi – continua il maestro - seguono le linee guida dalla Fijlkam, unica federazione italiana riconosciuta dal CONI, allenandosi costantemente nelle nostre sedi di Pompei e Torre Annunziata, incarnando perfettamente ciò che mi è stato insegnato, pian piano i nostri atleti sviluppano il tempo il senso del sacrificio, cosa oggi sempre più difficile da proporre ai giovani, ma con risultati spesso superiori alle aspettative”.

Il prossimi appuntamenti della AKV sono il campionato italiano Cadetti FIJLKAM, domenica 3 marzo al Palapellicone di Ostia, e la qualificazione regionale Fijlkam categoria JUNIORES, il 10 marzo a San Cipriano d'Aversa.

Invitiamo tutti i giovani - conclude il Maestro Contino - a provare i nostri corsi di karate che si tengono tutti i giorni a Pompei presso la palestra Fit club di via Mazzini 97, e la palestra Meeting judo in corso Vittorio Emanule 374 (ex cinema Politeama).