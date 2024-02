A cura della Redazione

È stato un fine settimana all’insegna del successo per la società Basketorre, che è riuscita ad imporsi sui rispettivi avversari in tutte le categorie. Ad aprire l’attività del weekend è stata la rappresentazione teatrale a cura dello scrittore pugliese Andrea Martina “La cavalcata: una favola a Nardò”, storia dell’incredibile scalata tra i campionati regionali e nazionali della società salentina. L’evento è stato seguito dal settore minibasket della società torrese, accompagnato dallo staff e dagli atleti delle categorie Under. Subito dopo lo spettacolo, Martina ha voluto dedicare un po’ del suo tempo a discutere di come sia importante la semplicità e la spontaneità nello sport e di come il gruppo squadra sia la cosa più preziosa per una società sportiva.

Il giorno dopo la prima a scendere in campo è stata la formazione Under 17, che ha disputato l’ultimo match della prima fase del campionato. I torresi hanno concluso in bellezza, battendo Pro Cangiani per 69-50, vincendo ogni partita e rimanendo imbattuti per tutto il campionato. Ora, per i ragazzi oplontini, conta restare concentrati e condurre un’altrettanto trionfale seconda fase.

Domenica 25 febbraio, aspettando la partita della prima squadra, i ragazzi dell’under 14 hanno battuto Torre Del Greco per 66-31. Si è dovuto aspettare, ma i piccoli torresi stanno accumulando vittorie, scalando la classifica.

Ieri, mercoledì 28, l’Under 19 ha vinto contro Torre Del Greco per 78-48, aggiungendo un’importante vittoria al momento favorevole. I migliori torresi in campo sono stati Scognamiglio e Mautone.

ANCORA UNA VITTORIA PER UN SOLO PUNTO DELLA PRIMA SQUADRA

Dopo la vittoria sofferta di Siano, arrivata dopo quattro tempi regolamentari e due supplementari, il Basketorre prevale in casa su Ercolano, in una partita dell'atmosfera tesa, ma molto importante per rilanciarsi in campionato. L’avvio del match è positivo per entrambe le formazioni, che trovano il fondo della retina spesso, portando avanti il loro punteggio.

Ercolano inizia a segnare con più frequenza, rendendo la vita difficile in attacco ai torresi, che si vedono leggermente indietro. Nonostante ciò, la partita non si accende ancora, entrambe le squadre si stanno studiando e nessuna formazione scappa in vantaggio. Nei minuti finali del primo quarto i torresi sembrano averne di più, conquistando dopo quasi 10 minuti il primo vantaggio della partita, con un cauto andamento positivo. Un primo quarto ancora debole termina 18-17.

Nella seconda frazione la formazione di casa parte da dove aveva terminato la prima, cioè in vantaggio, che però è sempre minimo e quindi pericoloso. I minuti scorrono, ma nessun equilibrio si smuove, la partita persevera nel suo andamento monotono. Le due formazioni sono separate da un parziale minimo, che però regge. Non molto da dire sul secondo quarto: il vantaggio torrese non diventa mai troppo grande, gli avversari sono sempre vicini, tanto da acciuffare la leadership sul finire del primo tempo. Le squadre ritornano negli spogliatoi sul 30-33.

La partita è equilibrata, ma sono proprio gli incontri incerti ad essere i più pericolosi, con un squadra che potrebbe guizzare in vantaggio improvvisamente. Il secondo tempo è decisamente più movimentato del primo. Alla ripresa Ercolano alimenta quel piccolo vantaggio di fine secondo quarto, con i tifosi sugli spalti che incitano una risposta dei torresi. La situazione diventa cruciale per il Basketorre, serve infatti una risposta per tenere in vita la partita. Come se i giocatori in campo avessero sentito la voce dei tifosi, la squadra torrese si carica e prova a riprendere il vantaggio, cambiando l’atmosfera della partita. E così succede: i torresi sorpassano di nuovo gli avversari capitalizzando alcune azioni. Poi, come tornati al primo tempo, il punteggio si ferma, con gli olontini non riescono a prendere il largo. Il terzo quarto, forse cruciale per la partita. finisce 47-42: i torresi hanno allungato leggermente sul finale, ma è ancora tutto in bilico negli ultimi dieci minuti. Questa volta sono i torresi che ripartono da dove avevano terminato, confermando in vantaggio. La partita si avvicina fine, con la formazione di casa che conduce. Con poco più di 6 minuti dalla fine, sembra che il Basketorre avesse avuto la meglio, con gli atleti che spingono il vantaggio quasi alla doppia cifra sul più 9. Come sappiamo però, il basket è imprevedibile. In poche azioni Ercolano ribalta la situazione, complicando la situazione e alimentando un’atmosfera già carica. I torresi provano una strenua difesa nei minuti finali, riuscendo a mantenere un piccolo vantaggio che però è più precario che mai. La formazione di casa tiene a distanza di 4 punti gli avversari quando manca un minuto da giocare. In un finale convulso con tiri, rimbalzi e difesa miracolosa, i biancocelesti resistono e portano a casa il match di un solo punto: 72-71. È una vittoria cruciale per il campionato.

La classifica del Campionato Divisione Regionale 2 ora si presenta così:

Cda Marigliano 34 Granianum basket 26 Alfonso negro Angri 26 Sammaritana basket 22 Pol. Vico Equense 20 GS Minori 20 AT San Giorgio 20 Basketorre 20 Portici 20 Akery Basket Acerra 18 Pol. Baiano 18 Sporting club Ercolano 16 Avellino Boars 12 Virtus Siano 12 Capaccio Paestum 2 Torretta Boscotrecase 2

I migliori in campo per i torresi sono Monaco (14), Germano (11), Palmieri e Passeggia (entrambi 10). L’appuntamento con il campionato Divisione Regionale 2 è per domenica 3 Marzo, quando il Basketorre incontrerà Avellino in casa.

ALDO BONZANI