Continua la striscia di vittorie per la squadra torrese, battute le formazioni di Angri e Boscotrecase. Sono settimane importanti per il campionato Divisione Regionale 2, con tutte le squadre che cercano di sorpassare i rivali per guadagnare un posto nella seconda fase, dove si deciderà la stagione. Per i biancocelesti le partite recenti erano vitali per garantirsi un accesso ai playoff, e fino a questo momento i torresi hanno reagito bene alla pressione.

Under 19 sconfitta a Scafati

La stessa cosa non si può dire per le categorie Under: la formazione Under 19 è uscita sconfitta dal match di andata dell’ottavo di finale dei playoff, concedendo 10 punti alla formazione di casa, Scafati, che ha vinto per 60-50.

Ora toccherà agli olpontini farsi valere sul campo di casa, non lasciare niente agli avversari e recuperare quei 10 punti di svantaggio.

Il Basketorre ha bisogno di una grande prestazione se vuole inseguire la vittoria del campionato, prestazione che è alla portata dei ragazzi, che dovranno scendere in campo con la giusta mentalità. Le speranze dell’Under 19 verrano decise il giorno 30 aprile.

L'Under 17: prima sconfitta

Arriva la sconfitta anche per la formazione Under 17, che sporca un campionato fino a quel momento perfetto. La squadra, danneggiata da infortuni e indisponibilità, ha perso di 6 punti contro Cava dei Tirreni lo scorso 18 aprile, per 65-59. La sconfitta non sembra però impensierire i torresi, che dimenticano velocemente la partita precedente vincendo contro Boscoreale per 64-49. Per gli oplontini ora bisogna concentrarsi sugli ottavi di finale, che si svolgeranno il giorno 27 aprile, quando sfideranno Scuola Basket Drengot.

Il settore minibasket: al via il torneo nazionale esordienti

Anche il settore minibasket è in azione: giovedì 25 aprile ha preso il via il torneo nazionale esordiente di Torre del Greco, dove i piccoli torresi si sono uniti agli amici di Hippo Bakset Salerno per sfidare squadre da tutta Italia.

Le due partite settimanali della prima squadra sono state entrambe ricche di azione ed emozioni. La prima ha visto i torresi prevalere su Angri per 67-62, in un match combattuto.

L’azione non è mancata fin dalla palla a due, con entrambe le squadre che spingono in attacco cercando di registrare i primi punti. Solo i torresi però ci riescono nei minuti inaugurali, il loro punteggio sale mentre quello di Angri è fisso sullo zero. Gli ospiti non sembrano avere risposte per i torresi, le azioni sono veloci, così come sono veloci i punti che si sommano in un vantaggio iniziale per la squadra di casa. Già nel primo quarto si assiste al primo vantaggio in doppia cifra: il Basketorre è davanti 10-0. È servita più della prima metà del primo quarto, ma Angri trova i primi punti, che li immettono nel match. Questi però non rappresentano un problema per i torresi, che concludono la prima frazione sul 29-14. Un primo quarto ricco di canestri, ora le due squadre giocano bene. Angri torna in campo con una difesa aggressiva, che però permette ai torresi di produrre qualche punto per stare discretamente davanti.

Nonostante la forte difesa, il vantaggio prende il largo, avvicinandosi ai venti punti. Poco dopo, Angri innesca una marcia superiore, diminuendo il vantaggio torrese quasi alla soglia dei 10 punti. Il Basketorre è dal canto suo pronto a rispondere ai tentativi di reazione: le azioni che chiudono il primo tempo sono efficaci, il distacco sale di nuovo.

Alla fine del primo tempo il punteggio è di 47-29. I torresi stanno controllando, ma Angri può essere pericolosa. Ed infatti parte molto bene con due triple in due azioni, l’atmosfera si riscalda. Il terzo quarto mostra l'attacco più deciso di Angri al vantaggio torrese: gli ospiti si spingono con azioni migliori fino alla singola cifra di vantaggio. Gli atleti del Basketorre provano a reagire, ma ormai Angri sembra sempre più vicina. Un sofferto terzo quarto per la formazione di casa termina sul 58-50. I torresi hanno a disposizione 10 minuti per chiudere una partita pericolosa.

Dopo un inizio favorevole, che vede il Basketorre riconquistare la doppia cifra di vantaggio, Angri attacca più forte e trova meglio il canestro, avvicinandosi al pareggio. Negli ultimi minuti si arriva al distacco minimo, di soli due punti, a discapito di Angri, siamo nel momento decisivo.

Sono i nervi saldi e la grinta a vincere in queste situazioni, e il Basketorre mostra queste caratteristiche quando più servono, conquistando tiri dalla lunetta che sono l’effettivo jolly del match. Sul finale Angri non può fare altro che arrendersi dopo un impresa quasi riuscita. I torresi vincono per 67-62. I migliori torresi in campo sono Monaco, che mette a referto 15 punti, seguito da Cipriano con 12 punti e da un ottimo Esposito, che realizza 11 punti.

Giovedì 25 aprile è arrivata la seconda vittoria in poco meno di una settimana, questa volta ai danni di Torretta Boscotrecase per 53-64. Anche se Torretta si trova nella parte bassa della classifica, non è mai facile per gli oplontini vincere su un campo sconosciuto.

Come la partita di domenica, anche giovedì sera l’inizio presenta azioni veloci, con rapidi susseguirsi di possessi e canestri iniziali.

Il fattore campo aiuta però Torretta, che pone alcuni possessi di vantaggio fra sé e i torresi. I padroni di casa sono infatti più veloci, trovano il fondo della retina più facilmente. Dopo un timeout doveroso però, ecco entrare in azione i torresi, decisi nel chiudere subito lo svantaggio iniziale. Recuperati i punti di distacco, la partita si stabilizza, con le squadre separate da pochi punti. Non è però abbastanza per il Basketorre, che non vede, almeno nel primo quarto, il vantaggio. I primi 10 minuti di gioco recitano 18-14. I torresi sono alle costole della Torretta, ma hanno bisogno di quel pizzico di concretizzazione in più per ora mancante.

La difesa può essere l’arma vincente per i torresi ad inizio secondo quarto, arma che funziona solo se però affiancata ad un buon attacco. Il Basketorre per tutta la prima metà del secondo quarto insegue ma non trova il vantaggio: è il momento per i ragazzi di spingere sull’acceleratore. Con perseveranza, difesa seguita da un giusto attacco, i torresi conquistano il tanto ardito vantaggio, che terranno stretto fino al fischio finale. Torretta non vuole però lasciare il vantaggio così facilmente, tenendo alta la pressione sugli avversari, cercando e poi trovando la parità. L’ultimo minuto del primo tempo torrese è però perfetto: i biancocelesti sono davanti dopo due quarti per 31-36.

Alla ripresa una sola squadra sembra essere scesa in campo, i torresi ricominciano da dove avevano lasciato, estendendo il vantaggio. Esclusi piccoli segnali di pericolo, il Basketorre allunga con decisione il vantaggio nel terzo quarto, toccando anche i 20 punti di distacco dalla Torretta. Quest’ultima però non vuole definitivamente abbandonare la partita, cerca di rimanere vicina, riducendo lo svantaggio. I torresi conducono comunque alla fine del terzo periodo per 41-54. Poca azione nel quarto periodo: Torretta cerca di impensierire il Basketorre, che però prepara l’attacco finale e decisivo, vincendo per 53-64. Il settore offensivo è stato guidato da Germano, che conduce la classifica dei realizzatori con 26 punti, seguito da Monaco che si ferma a 22.

Per il Basketorre non c’è tempo di riposarsi: domenica 28 aprile li aspetta una partita importante contro Minori al Palamarconi. Ogni partita vicina alla fine del campionato è importante per la squadra torrese, che avrà bisogno di tutto il sostegno possibile del suo pubblico.