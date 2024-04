La seconda edizione della kermesse culturale “Insieme nelle bellezze”, promossa dall’associazione Caffe Letterario Nuovevoci di Torre Annunziata, propone incontri di spessore anche con personaggi del mondo dello sport.

Venerdì 3 maggio, alle ore 17.30 presso l’Istituto Marconi (Traversa Siano – Torre Annunziata) in “Racconti di sport 1” sarà ospite Riccardo Cucchi, voce storica della RAI della mitica trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. Parlerà di calcio e di sport anche attraverso la presentazione del suo ultimo libro “Un altro calcio è ancora possibile”.

Cucchi, giornalista, è stato per oltre trentacinque anni nel cast di un programma cult come “Tutto il calcio minuto per minuto”. Ha seguito otto Olimpiadi e sette Mondiali di calcio per Radio RAI di cui ha diretto la redazione dal 2006 al 2016. Nella stagione 2016-2017 ha condotto in TV “La Domenica sportiva”. Autore di diversi libri tra cui “Clamoroso al Cibali” (2011), “Trentacinque anni di calcio minuto per munito” (2018), finalista al Premio Bancarella Sport.

Sabato 4 maggio, alle ore 18 presso RenaNera Beach (Litoranea Marconi – Torre Annunziata) è in programma “Racconti di sport 2”, con la partecipazione dell’allenatore Gigi De Canio. Uomo di calcio da più di 50 anni, protagonista di un percorso sportivo prima da calciatore e poi da allenatore che lo ha portato sulle panchine di Napoli, Genoa, Udinese, Pescara, Lecce, Catania, Ternana, Siena, Carpi, Lucchese e un’esperienza all’estero nel Queens Park Rangers, club londinese di seconda divisione del campionato inglese. Ma la prima squadra professionistica allenata da De Canio è stata il Savoia. Nella sua seconda stagione alla guida dei bianchi di Torre Annunziata, nel campionato di C2 1994-95, riuscì ad ottenere una storica, emozionante quanto inaspettata promozione in C1 piegando la resistenza, nella finale playoff di Foggia, di un’autentica corazzata, il Matera.

Tutti gli eventi di “Insieme nelle bellezze” sono aperti al pubblico e gratuiti.

(nella foto, da sinistra Gigi De Canio e Riccardo Cucchi)