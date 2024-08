A cura della Redazione

Al 14’ la prima rete del Savoia: il gol è di Della Vecchia che si inserisce sul secondo palo su cross basso di Passaro e ribadisce in rete. Poco dopo Maniero si fa vedere con una pregevole torsione, ma il suo colpo di testa viene deviato in angolo. Al 24’ arriva il gol del bomber che controlla in area e con un rasoterra batte Roberto da distanza ravvicinata. Maniero colpisce anche il palo in rovesciata al 37’. Poco dopo, al 40’, lo stesso attaccante calcia al volo su assist di Masi per il 3-0 del Savoia. Il primo tempo si chiude con i bianchi avanti di tre reti sotto una pioggia battente.

Nel secondo tempo, con la pioggia che concede una tregua, mister Campilongo cambia tutta la formazione. Il Savoia colpisce un palo con Negro su ottima verticalizzazione di Cavallo. L’esterno al 57’ segna la rete del 4-0 su assist di Del Mondo. La squadra di Torre Annunziata segna anche il quinto gol al 60’ colpendo prima il palo con Schiavi e poi sfruttando una rocambolesca autorete di Di Meo. In gol anche Del Mondo che impatta per la sesta volta alle spalle di Roberto su cross di Wissam dalla sinistra. Negro, invece, va vicinissimo al gol superando anche il portiere, ma Di Meo si riscatta e in scivolata salva sulla linea. Al 67’ Bezzon inventa per Wissam che con freddezza segna il 7-0. L’ottava rete la segna Negro su l’ennesima intuizione di Del Mondo che gli serve un pallone d’oro in piena area. Arriva anche il 9-0 con una perla di Sellaf che all’80’ calcia potente e preciso da fuori area indirizzando il pallone nell’angolino basso. A Bezzon manca il gol nel finale con una bellissima conclusione di controbalzo che finisce sul palo, il quinto colpito dal Savoia durante la partita.

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento prima della partita per quattro giovani dell’Irpinia morti in un incidente, due erano di Sturno.

In mattinata il Savoia ha comunque svolto allenamento. Mister Salvatore Campilongo ha tenuto la squadra per due ore in campo provando gli schemi su palle inattive. Pranzo con pasta asciutta e bresaola con parmigiano. In serata, dopo il match, pizza margherita.

Domani allenamento mattutino e riposo nel pomeriggio.

SAVOIA - STURNO FRIGENTO 9-0

SAVOIA primo tempo (4-3-3): Santino (‘04) - Bitonto (‘06), Khelil (‘05), Riccio, Passaro (dal 26’ Cozzolino ‘06) - Della Vecchia (‘06), Masi, Iadelisi (‘04) - Di Guida (‘05), Maniero, Fagotti (‘05). All: Campilongo.

SAVOIA secondo tempo (4-3-3): D’Agostino - Schiavi, Orta, Crivellini (‘06), Onda (‘06) - Del Mondo(‘05), Bezzon, Sellaf ('05) - Cavallo, Negro, Wissam. All: Campilongo.

Sturno Frigento (4-4-2): Roberto - Voci, Siconolfi, Di Meo, Samuel - Doto, Morra G., Solari, Graziosi - Voci, Morra. All: Indindoli.

Arbitro: Maurizio Mercuri (Csi Benevento).

Marcatori: 14’ Della Vecchia, 24’, 40’ Maniero, 57’ Cavallo, 60’ Di Meo (aut.), 63’ Del Mondo, 67’ Wissam, 77’ Negro, 80’ Sellaf.