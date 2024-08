A cura della Redazione

Capasso, giovane ma già veterana nel roster di coach Salerno, ha parlato così ai microfoni del Club:

”Le sensazioni riguardo il nuovo campionato sono varie e tutte positive. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione con la stessa grinta e con l’obiettivo di fare sempre meglio.

Coach Adelaide Salerno, nel corso degli anni, è sempre stata un punto di riferimento per tante atlete torresi proprio perché crede nei valori della pallavolo e l’importanza che lo sport ha nella nostra città. Per me Adele non è solo una coach ma una guida sempre pronta a spronarmi verso nuovi obiettivi.

Sono molto fiera di rappresentare la mia città attraverso la pallavolo. Credo che Torre Annunziata abbia grandi potenzialità e attraverso il nostro gioco spero di contribuire a dare maggior risalto alla città di cui difendo i colori”.