Il Savoia 1908, squadra di Torre Annunziata, ringrazia il Comune di Sturno e l'hotel Casa Reale per l'accoglienza ricevuta.

“I dieci giorni trascorsi in ritiro precampionato hanno rappresentato per noi il miglior modo di iniziare la stagione agonistica – viene riportato in una nota della società -. La nostra squadra ha potuto svolgere la preparazione al campo sportivo 'Il Castagneto' dove le persone preposte alla manutenzione dell'impianto hanno mostrato piena disponibilità ad ogni richiesta del nostro staff tecnico. Per questo, ci preme ringraziare il sindaco di Sturno, Vito Di Leo.

Inoltre, all'hotel Casa Reale, dove abbiamo stabilito il nostro quartier generale, la squadra ha avuto tutti i comfort di una grande struttura grazie allo staff dell'albergo e al titolare Gianfranco Molinario che hanno curato ogni dettaglio.

A Sturno, allo stesso modo - conclude la nota - il Savoia ha portato il suo stile: quello del rispetto, dell'educazione e del lavoro, valori sui quali la società non transige e che caratterizzano ogni persona scelta per fare parte del nostro progetto. Riscriviamo la storia! Avanti Savoia”. ????