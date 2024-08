A cura della Redazione

Carmela Napoli ai canali ufficiali del Club Fiamma Torrese di Torre Annunziata.

“Essendo fiduciosa del gruppo mi è bastato poco per pensare che avremmo fatto belle cose e che avremmo raggiunto importanti risultati, e così è stato.

Sicuramente arriviamo con grande entusiasmo dopo il termine della scorsa stagione, abbiamo voglia di far bene fin da subito per aggiungere risultati positivi al nostro percorso. Non vediamo l’ora”