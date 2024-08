A cura della Redazione

Primo volto nuovo della Fiamma Torrese 2024/2025. Alla squadra di Torre Annunziata si aggrega la palleggiatrice, classe 2007, Raffaella D’Aniello.

Queste le sue prime parole da oplontina: “Ho scelto il progetto di questa squadra perché cercavo un ambiente vivace e motivato dove poter chiudere il mio percorso nelle giovanili nel migliore dei modi.

Inoltre, si è presentata l’occasione di partecipare a un campionato prestigioso come la Serie C, il che ha solo aumentato la mia voglia di far parte di questo progetto. Fin dal primo allenamento ho sentito una forte sintonia non solo con il gruppo, ma anche con i tecnici e con l’ambiente della Fiamma, che è molto familiare, e questo mi ha convinta che fosse il posto giusto per crescere e dare il massimo.

Idolo? Essendo un’alzatrice, mi ispiro molto a Joanna Wołosz. La sua visione di gioco, la capacità di leggere ogni situazione e la precisione con cui distribuisce i palloni sono qualità che ammiro tantissimo e cerco di emulare. La sua leadership, la grinta e la calma che dimostra in campo sono per me un vero modello da seguire per migliorare come giocatrice.

Tre parole per descrivermi? D’Aniello in campo: determinazione, grinta e astuzia. Raffaella fuori: empatia, spontaneità e autenticità”.