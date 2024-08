A cura della Redazione

La centrale Elisa Di Nicuolo è una nuova pallavolista della Fiamma Torrese, un gradito ritorno a Torre Annunziata dopo le due esperienze targate 2017/2018 e 2019/2020.

Queste le dichiarazioni rilasciate dalla top player: “Tornare alla Fiamma è un po’ come tornare a casa: a Torre ho tanti ricordi belli, dal campionato vinto alla partecipazione alla Coppa Italia, passando per i tantissimi tifosi torresi che ci seguivano e le compagne conosciute negli anni.

Un altro fattore importante che mi ha spinto a tornare è la stima, il rispetto e l’affetto nei confronti del presidente Longobardi, del direttore Ottagono e della coach Adelaide Salerno. Con Adele c’è un rapporto che va oltre la pallavolo.

Poi, in questi anni, ho sempre seguito, seppur non facendone parte, la squadra. Sono felice di tornare a Torre. La squadra è giovane, con tante ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco ed il nostro obiettivo principale sarà fare bene. Dove arriveremo lo scopriremo a fine campionato. Spero di portare un po’ di esperienza, di grinta e di buon esempio a questa squadra giovane. La voglia e la passione è la stessa di sempre”.