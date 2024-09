A cura della Redazione

Al via il ritiro a Serino della CoGe Vesuvio Oplonti Volley

In Irpinia tanti curiosi ed appassionati della pallavolo per seguire le atlete arancio-blu.

“Non è facile cambiare il calendario degli allenamenti della propria squadra per far posto ad altre atlete e non è semplice dare risposte in tempi brevissimi alle richieste di una macchina organizzativa complessa come una squadra di pallavolo ed è per queste ragioni che, prima di iniziare gli allenamenti in questo splendido posto, vogliamo ringraziare l’Interserinese Volley e l’amministrazione comunale di Serino per aver dato sostanza alla parola ospitalità”.

E’ con queste parole che il presidente della Vesuvio Oplonti Volley, Angelo Cirillo, ha aperto la settimana di allenamenti in terra irpina della formazione oplontina. Nel pomeriggio di ieri, ad accogliere le atlete e lo staff tecnico presso la tendostruttura Angelo Vassallo c’erano il sindaco di Serino, Vito Pelosi, in compagnia degli assessori Filarmonico e Amoroso, e il presidente dell’Interserinese Volley, Massimo Luciano, e una rappresentanza di atleti e tecnici capitanati da coach Fabio De Luca.

Dopo i saluti e le foto di rito, coach Alminni ha dato subito spazio al lavoro fisico condotto dal preparatore Alfonso Graziano ed alla parte tattica, nella quale è coadiuvato dal suo secondo, Mariano Pirro.

La C0. Ge. Vesuvio Oplonti ha trovato a Serino l’ambiente ideale per prepararsi all’avvio del campionato di serie B1 femminile. La squadra ha a disposizione una struttura che consente di lavorare al meglio: doppio campo di gioco e ampi spazi per altre fasi atletiche.

Nel corso della settimana la squadra sosterrà doppie sedute di allenamento e si ritroverà spesso a gironzolare per il territorio dell’Alta Valle del Sabato. Grazie alla collaborazione con il Forum dei giovani di Serino verranno promosse delle visite guidate gratuite per consentire a quanti parteciperanno al ritiro della Vesuvio Oplonti di apprezzare le bellezze artistiche e naturalistiche del luogo.

Lanari e compagne faranno tappa anche in diverse strutture produttive, stabilimenti e piccole botteghe che costituiscono l’ossatura dell’economia del territorio serinese. “Abbiamo pensato alla promozione dei valori dello sport ed alla valorizzazione del territorio - così il sindaco di Serino, Vito Pelosi, che ha invitato i sostenitori dei colori arancio-blu a raggiungere Serino - dove questa settimana troveranno tanti eventi e, come sempre, ottimo cibo”.