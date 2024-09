A cura della Redazione

La stagione 2024/2025 del Basketorre è iniziata con un evento significativo: “Basket in Villa”, week end dedicato allo sport che ha riscosso notevole successo. Sabato 14 e domenica 15 settembre hanno infatti visto la villa comunale di Torre Annunziata gremita di appassionati e giocatori. L’area pubblica è stata adibita per due tornei: il primo, al quale hanno partecipato le squadre di molte città limitrofe, riservato ai giovani esordienti e il torneo 3v3, a cui si sono iscritte ben 8 formazioni, composte da giocatori e appassionati di basket. L’evento fa parte di una importante iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, “Sport è cultura”, un week end che ha fatto registrare la partecipazione della Fiamma Torrese di Volley e della Boxe Vesuviana.

Oltre al campo principale, il Basketorre ha messo a disposizione diversi canestri nei pressi della fontana della stessa villa comunale, permettendo così ai più piccoli di giocare e divertirsi: l’accesso ai campi minori era infatti libero, anche i giovani senza esperienza nello sport potevano partecipare, creando un ambiente accogliente e senza restrizioni.

L’attività in villa è iniziata sabato mattina alle ore 10, inaugurata dal discorso del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, dimostrando attenzione e partecipazione alle iniziative sportive. Mentre nei campi minori si gioca sempre e senza limiti di tempo, il campo principale è il palcoscenico del primo giorno del torneo esordienti, dove i giovani atleti si sfidano in piccole partite alla ricerca della vittoria. Dopo una breve pausa pranzo, l’evento ricomincia, perseguendo con il torneo esordienti. La serata è dedicata invece al torneo 3v3, intervallato con la prima fase della gara da tre punti.

La giornata di domenica ha presentato un programma pressoché uguale, con le conseguenti finali dei due tornei e della gara da tre punti. Il Basketorre ha difeso bene il parquet di casa, arrivando alla vittoria nel torneo esordienti, mostrando un’ottima sezione minibasket. Il torneo 3v3 ha prodotto partite al cardiopalma, con la finale che si è risolta solamente dopo il tempo supplementare.

Per il Basketorre è stato un evento speciale, che ha fatto riscontrare un notevole interesse per lo sport da parte della città di Torre Annunziata. La società ringrazia i suoi presidenti, Antonio Sbrizzi e Andrea Palmieri, che hanno offerto un contributo significativo nell’organizzazione del weekend, curandone tutti i dettagli. È d’obbligo inoltre un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e al sindaco Corrado Cuccurullo. «Siamo contenti che la città cambi passo con una singolare attenzione allo sport, grazie alla vicinanza dell’amministrazione comunale e del sindaco. Cuccurullo tiene tanto alla promozione delle attività sportive. Noi siamo convinti che lo sport possa contribuire a creare i presupposti per un futuro migliore del territorio», commenta Iolanda Tessitore, fondatrice dell’associazione Basketorre. Un ultimo ma non meno importante ringraziamento agli organizzatori del torneo 3v3: gli istruttori federali Antonio Palmieri, Vittorio Betteghella, Agostino Scognamiglio, e gli arbitri della federazione Michele Annunziata e Francesco Fiordoro.

Terminata l’edizione di “Basket in Villa”, il Basketorre si prepara all’inizio della stagione agonistica: la prima squadra infatti ha già ripreso gli allenamenti, guidata dall’esperienza e dalla passione di coach Pasquale Passeggia. I cestisti torresi cercheranno di replicare e magari di migliorare il risultato dell’anno scorso in Divisione Regionale 2, terminato al primo turno dei playoff. Il Basketorre è molto attivo anche nelle categorie Under: quest’anno infatti si sono formate le squadre Under 19, 17, 15 e 13, sempre guidate da coach Passeggia, con l’aiuto del figlio Luca.

Infine, è sempre fondamentale l’apporto del settore minibasket, che si allenerà nella storica palestra dell’Istituto Alfieri, diretto dall’istruttrice nazionale Iolanda Tessitore e dall’istruttrice regionale Adelaide Tessitore con il supporto gli istruttori federali Antonio Palmieri e Vittorio Betteghella, supervisionati dal direttore tecnico Ruggero Betteghella.

ALDO BONZANI